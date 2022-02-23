Дождь и около нуля: какая погода будет в Волгограде 24 февраля

Четверг встретит небольшим дождем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дождь, ветер и плюсовая температура ожидают волгоградцев в этот четверг. Согласно прогнозу погоды от Волгоградского ЦГМС, 24 февраля 2022 в Волгограде температура будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. При этом по области ночью подморозит до минус 5 градусов, а дождь будет чередоваться со снегом.

В Волгограде в ночь на 24 февраля 2022 температура опустится до 0 – 2 градусов тепла. Утром и днем в городе будет накрапывать дождик. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, а температура приблизится к +5 градусов.

В Волгоградской области в ночь на четверг пройдут дождь и снег. Местами подморозит до -5 градусов, при этом в южных районах будет тепло - до плюс 4 градусов. Утро регион встретит с туманом и гололедом, а днем воздух прогреется до 0-5 градусов, по югу будет весенняя погода - до 10 градусов тепла. При этом в отдельных районах порывы ветра будут достигать 9-14 м/с.