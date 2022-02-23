В трех районах Волгограда отключат свет 24 февраля

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

После небольшого перерыва на праздники в Волгограде 24 февраля продолжатся плановые отключения света из-за работ на электросетях. В этот четверг среди коммунальных страдальцев окажутся жители трех районов города-героя. В списке адресов на отключение электричества 24 февраля 2022 в Волгограде значатся дома Кировского, Советского и Дзержинского районов, сообщили в электросетевой компании.

Жители четырех улиц Советского района Волгограда 24 февраля будут сидеть без света с 9 до 14 часов. Обесточат в это время дома по адресам: улица Абхазская, №77, 79, 70 и 72, Бульварная, №28, Днепростроевская, №23-37, 25а, 31а, 33а, 26-34, 28а и 34а, Капитана Новикова, №1-5, 5а, 9 и 13-17.

В Дзержинском районе в четверг локальный блэкаут запланировали на весь день – с 9.00 до 17.00 – в домах на трех улицах: 51-й Гвардейской, №17а, 19 и 29а (СШОР №10), Республиканской, №12-16, 19а и Полесской, 6. И в Кировском среди коммунальных страдальцев окажутся жители пяти улиц: Ильмовая, дома №3 и 4, Ореховая, дом №2, Песчаная, дома №6-80, Сенная, дома №9-17, Травяная, дома №1-71 и 2а-4. Электричества не будет также с 9 утра до 17 часов.