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Происшествия23 февраля 2022 8:41

На юге Волгограда в резко затормозившем автобусе пострадал пассажир

Водитель общественного транспорта пытался избежать столкновения с лихачом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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22 февраля в 17.40 на улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда при резком торможении автобуса пострадал пассажир. Мужчина 54 лет не смог удержаться на месте и упал, получив серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, ДТП произошло по вине участника дорожного движения, нарушившего ПДД.

- Автобус, двигаясь по улице Фадеева со стороны Удмуртской в сторону проспекта Героев Сталинграда, во избежание ДТП с движущимся впереди транспортным средством применил экстренное торможение, - уточнили в полиции.

Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь.