На юге Волгограда в резко затормозившем автобусе пострадал пассажир

22 февраля в 17.40 на улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда при резком торможении автобуса пострадал пассажир. Мужчина 54 лет не смог удержаться на месте и упал, получив серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, ДТП произошло по вине участника дорожного движения, нарушившего ПДД.

- Автобус, двигаясь по улице Фадеева со стороны Удмуртской в сторону проспекта Героев Сталинграда, во избежание ДТП с движущимся впереди транспортным средством применил экстренное торможение, - уточнили в полиции.

Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь.