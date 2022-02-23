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Происшествия23 февраля 2022 7:55

В Волжском рабочий сорвался с крыши и разбился

Волгоградский следком проводит проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 22 февраля, в Волжском с крыши компрессорной станции на улице Александрова №48В сорвался 40-летний рабочий. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм. Сейчас в причинах несчастного случая разбираются сотрудники следкома. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, организована проверка.

Известно, что мужчина выполнял демонтажные работы на крыше строения. Находясь на 28-метровой высоте, он не использовал специальные страховочные ремни. Ему понадобилась металлическая лестница. Решил поднять ее при помощи троса и потерял равновесие. В итоге скончался на месте от полученных травм.