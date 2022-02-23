В Волгограде и Волжском поставили камеры для нарушителей парковки

Фотоловушки позволят фиксировать действия автохамов и наказывать их рублем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде и Волжском в пяти точках появились новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета информационных технологий, их установили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь автохамов будут штрафовать не только за нарушения правил дорожного движения, но и правил парковки. Ведь нередко автомобилисты занимают, например, места для инвалидов, не видят разметок. Как показывает практика, наказание рублем – самое эффективное.

- Основная цель установки комплексов фотовидеофиксации - повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог городских агломераций, - уточнили в профильном ведомстве.

Где установлены новые комплексы фотовидеофиксации:

1. г. Волжский, по проспекту Ленина у дома 95

2. г. Волжский, по проспекту Ленина у дома 137

3. г. Волгоград, по ул. Землячки у дома 41Б

4. г. Волгоград, по ул. Землячки у дома 78А

5. г. Волгоград, по проспекту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова от ул. Качинцев до ул. Трехгорная по направлению движения в сторону Центрального района г. Волгоград