Под Волгоградом мужчина ушел жить в лес и построил себе землянку

Волгоградец построил землянку и решил стать отшельником. Фото: Александр РОГОЗА

47-летний уроженец станицы Клетской Волгоградской области вдруг решил стать отшельником – собрал вещи, нашел подходящий для этого овраг и построил там землянку. Вот только родным о своем неожиданном решении ничего не сказал. В итоге искали затворника полицейские. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, к ним 23 января обратилась мать исчезнувшего мужчины. Рассказала, что последние годы они жили в Краснодарском крае, но у сына возникло желание поехать на малую Родину, посетить мужской монастырь.

- Через две недели женщина позвонила настоятелю обители и узнала, что он пробыл там всего несколько дней, а потом ушел. Забеспокоившись, мать обратилась в полицию. Найти без вести пропавшего никак не удавалось. Тем не менее она не теряла надежду отыскать близкого человека, - уточнили в Главке МВД по области.

Искал мужчину оперативник уголовного розыска. Местные жители, видимо, поделились, что в лесу обосновался человек, живет в землянке.

- Свой поступок он объяснил любовью к одиночеству. Уговоры и убеждения сотрудников полиции вернуться к проживанию по месту прежнего жительства, результатов не дали. Не изъявил он также желания присоединиться к монастырским послушникам или обратиться в социальное учреждение, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Но матери отшельник все-таки позвонил и успокоил – все с ним хорошо. Женщина приняла решение сына, а полицейского отблагодарила, направил на имя врио начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области благодарственное письмо.