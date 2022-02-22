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Общество22 февраля 2022 14:37

Мокрый снег, дождь, +12 градусов: погода в Волгограде и области на 23 февраля

Ожидается 23 февраля и порывистый ветер
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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23 февраля в Волгоградской области будут осадки

23 февраля в Волгоградской области будут осадки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде и области 23 февраля ожидается далеко не зимняя погода. Отдаленно ее напомнит мокрый снег, который пройдет местами и быстро растает от высокой температуры до +12 градусов. В Волгоградской области в ночь на среду пройдут дождь и мокрый снег, утром и днем небольшие и умеренные дожди, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В отдельных районах ляжет туман. В Волгограде ожидается небольшой дождь днем и вечером 23 февраля.

Ветер южный, юго-западный подует со скоростью 3-8 м/с, по области местами порывы 9-14 м/с, в Волгограде - 7-12 м/с. Температура воздуха в районах региона ночью составит -1...+4º, днем +2...+7º, местами до +12º. В областном центре в ночные часы +1...+3º, днем +7...+9º.