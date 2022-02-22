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Наука22 февраля 2022 14:20

Волгоградский археолог обнаружил следы гиен на останках мамонта

Кости древних животных были найдены на берегу Волги в Красноармейском районе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба "Старой Сарепты".

Фото: пресс-служба "Старой Сарепты".

Удивительное открытие сделал заведующий сектором археологии музея-заповедника «Старая Сарепта» Станислав Ремизов благодаря найденным на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда костям мамонта. Ученый не исключает, что в древние времена тут обитали гиены. Сколы на останках животного свидетельствуют о том, что ими около 300-100 тысяч лет назад могли полакомиться падальщики. Гиены способны перегрызть любые кости, такие у них острые зубы и сильные челюсти. Но это не все.

- Но самым интересным оказалось то, что после гиен фрагменты двух ребер с очень большой долей вероятности были обработаны древними людьми, которые придали погрызенным концам заостренную форму для проведения определенных работ, - говорят в пресс-службе «Старой Сарепты».

Отметим, что на эту тему Станислав Ремизов подготовил доклад для ХХХIII Волгоградских областных Краеведческих чтений.