В Волгоградской области на четверть снизилась заболеваемость ОРВИ

В Волгоградской области снижается заболеваемость ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области во время зимы активно распространяются острые респираторные вирусные инфекции, в январе-феврале жители заболевали тысячами. Наконец-то ситуация начинает стабилизироваться. На неделе с 14 по 20 февраля в регионе зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ. Убыль по сравнению с предыдущей неделей составила 23%, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- В том числе уменьшилась заболеваемость среди детей в группах 0-2 года на 24%, 3-6 лет – на 23%, 7-14 лет - на 26%, от 15 лет и старше – на 22%, - отметили в ведомстве.

Случаи гриппа в регионе не фиксируются. На прошлой неделе волгоградцы заболевали негриппозными вирусами: парагриппом, аденовирусом, риновирусом и COVID-19.

На карантин с 14 по 20 февраля закрывались 5 школ области и 1 детский сад. Частично по классам и группам занятия приостанавливались в 54 школах, двух школах-интернатах, в восьми детских садах, в двух колледжах и одном вузе.