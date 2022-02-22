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Здоровье22 февраля 2022 13:37

В Волгоградской области на четверть снизилась заболеваемость ОРВИ

Случаи гриппа в регионе не фиксируются
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области снижается заболеваемость ОРВИ

В Волгоградской области снижается заболеваемость ОРВИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области во время зимы активно распространяются острые респираторные вирусные инфекции, в январе-феврале жители заболевали тысячами. Наконец-то ситуация начинает стабилизироваться. На неделе с 14 по 20 февраля в регионе зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ. Убыль по сравнению с предыдущей неделей составила 23%, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- В том числе уменьшилась заболеваемость среди детей в группах 0-2 года на 24%, 3-6 лет – на 23%, 7-14 лет - на 26%, от 15 лет и старше – на 22%, - отметили в ведомстве.

Случаи гриппа в регионе не фиксируются. На прошлой неделе волгоградцы заболевали негриппозными вирусами: парагриппом, аденовирусом, риновирусом и COVID-19.

На карантин с 14 по 20 февраля закрывались 5 школ области и 1 детский сад. Частично по классам и группам занятия приостанавливались в 54 школах, двух школах-интернатах, в восьми детских садах, в двух колледжах и одном вузе.