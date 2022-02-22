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Общество22 февраля 2022 13:14

Жителя Волгограда арестовали на 10 суток за стрельбу из авто

Водители не поделили дорогу, один из них получили две пули в руку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Стрелок проведет 10 суток под арестом.

Стрелок проведет 10 суток под арестом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За стрельбу из автомобиля, в результате которой пострадал водитель, Тракторозаводский районный суд привлек жителя Волгограда не к уголовной, а к административной ответственности. Степин проведет 10 суток под арестом, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

- Действия Стёпина не имели последствий, предусмотренных ст.115 УК РФ, и не содержат уголовно-наказуемого деяния, - пояснили в ведомстве.

Два водителя не поделили дорогу 7 декабря 2021 улице Ополченской. Степин обогнал арендованное авто и трижды выстрелил в машину из пневматического пистолета «Сталкер 384». Две пули, пробив стекло, попали в правую руку водителя, третья угодила в бензобак. К счастью, серьезного вреда здоровью ранение не принесло.

Постановление суда еще может быть обжаловано.