Волжане готовы принять беженцев из Донбасса в своих домах

Беженцам помогают оформить документы. Фото: АВО

В Волгоградской области приняли первых беженцев из Донбасса. Для жителей ДНР и ЛНР организовали почти сотню мест для временного размещения. Готовы принять эвакуированных в своих домах и простые жители. Оперативный штаб Волжского определил оператора, который будет координировать работу с теми, кто пожелает разместить у себя на безвозмездной основе семьи беженцев.

- Люди готовы предоставить свое жилье беженцам, - рассказали в администрации Волжского. - Желающим с 22 февраля необходимо обращаться по телефонам: 8-917-725-28-81 и 8-917-725-27-82

Собирают волжане и гуманитарную помощь для эвакуированных из Донбасса. Какие именно вещи сейчас нужны беженцам, можно узнать по телефону: 8 (8443) 27-71-78. Привезти вещи можно с 10 до 16 часов на проспект Ленина, 97 в Волжском.

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