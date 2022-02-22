В Волгоградской области возбудили уголовное дело после схода товарного поезда с рельсов

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов товарного поезда в Волгоградской области. Инцидент произошел еще 10 февраля в 15.04 на участке железнодорожного пути необщего пользования у станции Волжский. Локомотив допустил сход трех вагонов при выполнении маневровых работ, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Из-за схода были повреждены 30 метров железнодорожного пути, а также сами вагоны. Сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователи осмотрели место происшествия, подвижной состав, допросили работников станции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные.