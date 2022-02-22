Волгоградец убил друга табуреткой

Расследование продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

44-летнего жителя Волгограда арестовали после убийства друга с помощью табуретки. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло дома у подозреваемого 21 февраля. Мужчины поссорились и не смогли разойтись мирно. Хозяин схватил деревянный табурет и стал бить им гостя. Самые сильные удары пришлись в голову. Собственно, от травмы головы он и скончался на месте, до приезда помощи.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», его взяли под стражу.

- В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - уточнили в следкоме.