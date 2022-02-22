В Волгоградской области нехватка мужского населения

В Волгоградской области мужчин проживает меньше чем женщин Фото: Екатерина СИМОХИНА

В преддверии Дня защитника Отечества в Волгоградской области посчитали мужское население. На начало января 2021 года в регионе проживали 1 148 400 мужчин или 46,4% от общей численности населения, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате. Женщин в области значительно больше, на каждую тысячу волгоградцев приходится 1155 представительниц прекрасного пола.

Удивительно, что в Волгоградской области не хватает мужского населения, хотя мальчиков рождает больше чем девочек. Перевес численности в сторону мужчин сохраняется до 40 лет, затем доминируют уже женщины.

- В пенсионном возрасте на 1000 мужчин приходится 2280 женщин, затем эта разница только увеличивается, - отметили в Волгоградстате.

Средний возраст волгоградца составляет 38,9 лет. Самые молодые мужчины проживают в Палласовском районе, где их средний возраст 35,8 лет. В Руднянском районе отмечается самый высокий средний возраст мужского населения – 42,5 года. Создают семьи волгоградцы преимущественно в 25-29 лет - 37% от общего числа зарегистрировавших брак. В 2021 году в Волгоградской области проживали 779 человек старше 95 лет, 144 долгожителя перешагнули рубеж в 100 лет.