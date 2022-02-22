Жители Волгограда выбрали парки и улицы для благоустройства

Улица Дзержинского в списке и на 2023 год. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 22 февраля 2022 подвели итоги предварительных онлайн-обсуждений по выбору парков, скверов и улиц для реконструкции в 2023 году. В мэрии подсчитали голоса и определили 7 общественных территорий, которые примут участие в итоговом рейтинговом голосовании – их первыми благоустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В список вошли территория у музея-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе, продолжение улицы Казахской в Советском (от ул. Новосибирской до пр. Университетского), третий этап благоустройства улицы Титова на Красном и улицы Дзержинского на Тракторном. В перечне также сразу три общественных пространства в центре Волгограда: пешеходные зоны на улицах Коммунистической и Ленина вдоль Комсомольского сада, участок набережной у ресторана «Маяк» и Сурский сквер.

Какие из этих скверов и улиц первыми дождутся благоустройства, волгоградцы выберут с 15 апреля по 30 мая 2022 в итоговом рейтинговом голосовании на всероссийской онлайн-платформе.