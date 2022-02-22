В День защитника Отечества в Волгограде прогремит салют

Салют дадут артиллеристы ЮВО. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военнослужащие Южного военного округа, несмотря на непростую обстановку в ДНР и ЛНР, отметят День защитника Отечества и подарят жителям южных городов традиционный артиллерийский салют. В Волгограде он прогремит 23 февраля 2022 года на нижней террасе Центральной набережной. Как сообщил «КП-Волгоград» начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, в 10 городах Юга России салют начнется в одно и то же время – в 21.00 по Москве.

Артиллеристы выполнят 30 залпов из орудий и самоходных пусковых установок с интервалом в 30 минут. Для праздничного салюта задействуют 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85. На салюты артиллерийские расчеты израсходую около 3 тысяч боеприпасов.