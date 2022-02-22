Мониторинг поликлиник Волгограда выявил в их работе недочеты

В волгоградских поликлиниках снизился наплыв пациентов Фото: Юлия Данильченко

Волгоградское отделение ОНФ вместе с волонтерами медицинского университета провели мониторинг работы поликлиник Волгограда. Проверки коснулись всех 22 городских медучреждений, в том числе детских. Число пациентов в поликлиниках на неделе с 14 по 19 февраля заметно сократилось. И все же без замечаний не обошлось. Их устранение могло бы повысить комфорт пребывания пациентов и улучшить санитарно-гигиенические условия в учреждениях амбулаторного звена, рассказали «КП-Волгоград» в ОНФ.

- В семи медорганизациях отсутствуют или не работают гардеробы, в пяти - нет дозаторов для спиртовых кожных антисептиков, не везде есть возможность приобретения бахил и одноразовых медицинских масок, - отметили в Общероссийском народном фронте Волгоградской области.

Выявленные недочеты в поликлиниках были направлены в комитет здравоохранения Волгоградской области. Во время мониторинга волонтеры ВолгГМУ отметили и положительные моменты в работе медучреждениях.

- В поликлиниках имеется предварительная запись либо терминал записи пациентов к врачам в регистратуре, помещения общего пользования оборудованы рециркуляторами, в большинстве поликлиник на входе установлены дозаторы для спиртовых кожных антисептиков, а в коридорах и залах для ожидания лавочки и кресла расставлены с соблюдением норм социальной дистанции.