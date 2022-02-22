В Волгограде появится улица имени Василия Зайцева

Улица имени Зайцева будет проходить рядом с "Волгоград Ареной" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде именем легендарного снайпера Василия Зайцева будет названа улица. Она появится в Центральном районе. Администрация Волгограда уже утвердила это решение городской комиссии по наименованию элементов улично-дорожной сети. Улица Героя Советского Союза, участника Сталинградской битвы будет соединять проспект Ленина, набережную 62-й Армии, «Волгоград Арену» и ЦПКиО. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

- С ходатайством об увековечении памяти легендарного снайпера Василия Зайцева в форме присвоения его имени одной из улиц Центрального района Волгограда в комиссию обратилось Волгоградское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, - отметили в мэрии.

Фото: Администрация Волгограда

Василий Зайцев родился в селе Еленинка Оренбургской губернии (ныне территория Челябинской области) В 1942 году с Тихоокеанского флота был направлен в Сталинград. Во время уличных боев снайпер убил 242 солдат и офицеров немецко-фашистских захватчиков. Также младший лейтенант обучил снайперскому делу 28 бойцов и командиров Советской армии.

В 1980 году Василию Зайцеву было присвоено звание Почетного гражданина города-героя Волгограда. В 2006-м прах легендарного снайпера перезахоронили на Мамаевом кургане.