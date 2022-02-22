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Происшествия22 февраля 2022 7:15

В Волжском лихач на иномарке сбил 40-летнего мужчину и 7-летнего ребенка

Пострадавших госпитализировали с травмами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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От удара у иномарки разбилось лобовое.

От удара у иномарки разбилось лобовое.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 21 февраля, в Волжском под колеса «Опеля» попали сразу два пешехода – мужчина 40 лет и ребенок 7 лет. С травмами их госпитализировали в ближайшее медучреждение, оказали необходимую помощь. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, за рулем иномарки находился 31-летний водитель.

- Управляя автомашиной «Опель Астра», следуя по улице Мира со стороны 87 Гвардейской в сторону 40 лет Победы, напротив дома № 113Б совершил наезд на 7-летнего и 40-летнего пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что Красноармейском районе накануне сбили 36-летнего пешехода, а в Кировском – 54-летнюю женщину. Всех пострадавших увезли в больницы.