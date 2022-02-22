В Волгограде 22-летнюю девушку обвиняют в растлении подростка

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районному суде Волгограда находится уголовное дело в отношении 22-летней девушки, обвиняемой в совращении малолетнего соседа. Родители 15-летнего подростка увидели в его телефоне переписку с молодой особой, состоявшей тогда в официальном браке. В разговоре с сыном выяснили, что между ними была интимная близость. Это случилось 1 июля 2021 года дома у потерпевшего.

Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на официальный документ, в декабре мама обратилась в СУ СКР по Волгоградской области. На девушку завели уголовное дело по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). После расследования материалы передали в прокуратуру и уже с утвержденным обвинительным заключением – в суд. Дело рассматривают в особом порядке.