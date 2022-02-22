Образ Божией Матери «Магаданская». Фото: Волгоградская епархия

С 22 февраля по 15 марта 2022 года по храмам Волгоградской области пройдет крестный ход «Святая Русь». Автомобильное молитвенное шествие с копией Небоявленного Животворящего Креста Господня и иконами охватит 20 храмов и соборов, сообщили в Волгоградской епархии.

- Участников молитвенного шествия сопровождают икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров» с частицей мощей священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, образ Божией Матери «Магаданская» и икона святой преподобной Зосимы Эннатской с частицей ее мощей, - рассказали в епархии.

22 февраля участники шествия прибудут в Никольский кафедральный собор Камышина, после побывают в Петров Вале, Котово, Дубовке и 28 февраля доберутся до Волгограда. Первой остановкой в городе-герое станет храм Иоанна Кронштадтского. 4 марта в 16.00 крестоходцев ждет кафедральный собор святого благоверного великого князя Александра Невского.

Такой крестный ход Магаданское отделение Всероссийского общества инвалидов устраивает уже третий раз. По Волгоградской области молитвенное шествие пройдет второй раз. Маршрут крестоходцев включает сотни городов России, бывших советских республик, Финляндии, Польши и других стран.