От коронавируса умер 37-летний невакцинированный волгоградец

За сутки от коронавируса умерли 12 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 21 февраля от коронавируса скончались 12 человек. Самому молодому погибшему было 37 лет. У мужчины были проблемы с дыхательной системой и хроническое инфекционное заболевание. Обследование выявило у него ковид, в связи с тяжелой сопутствующей патологией его госпитализировали. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в оперативном штабе. Несмотря на старания медиков, в том числе в реанимации, состояние пациента стремительно ухудшалось. Спасти его не удалось.

- Пациент не вакцинирован от новой корона вирусной инфекции, - отметили в оперштабе.

Также от коронавируса за сутки скончались еще шестеро мужчин от 52 до 83 лет и 5 женщин, которым было от 71 года до 90 лет. Они проживали в Волгограде, Волжском, Камышинском, Урюпинском, Новоаннинском и Палласовском районах. Всего за пандемию от COVID-19 погибли 6245 жителей Волгоградской области.