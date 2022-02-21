В двух районах Волгограда отключат свет 22 февраля

Электричество отключат в сотнях домов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник в Волгограде продолжатся ставшие круглогодичными плановые отключения электроэнергии. На этот раз энергетики будут работать в двух районах областного центра, оставив тысячи человек без света, возможности включить электроприборы, дистанционно учиться и работать. В списке адресов на отключение электричества 22 февраля 2022 указаны дома Советского и Кировского районов Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг».

В Кировском районе Волгограда 22 февраля 2022 не будет света с 9 утра до 12 часов на трех улицах. Обесточат в это время дома по адресам: улица Быстрова, 62, Люблинская, 4, Одоевского, №56, 58 и 59.

В Советском районе без электричества во вторник временно будут сидеть жители улицы Маршала Воронова. Обесточат дома с 10 до 16 часов. Так же в этот день останутся без света и удобств жители села Песчанка. На весь день – с 9.00 до 17.00 – локальный блэкаут будет в домах на улицах: Абоянская, №1, 3, 2 и 4, Кирова, №2, 4, 5, 1, 3, 3а, Колхозная, №1-13, 2г, 2-12, 12а, 14-18, ЛЗС, №1, 3, 2-12, 7, 9, 13, 14-24, 2/1, Мушкетова, №1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-22, 24а, 26-70, 62а, 64а, 64б, 64д, 17-89, 47а, 67а, 69а, 68а, Овсяная, 3, Ольховская, №1-11, 4, Палиашвили, дома №1а, 2-68, 18а, 1-99, 101-131, 133а, 74-112, 88а, 88б, 90а, 114-150, 132а, 138а, 144а, 181б, 135-205, Песчаная, №7а, 1г, 1б, 3, 5, Совхозная, №3, 2а, 2-10, Транспортная, №3, 4, 9, Фомина, №1, 2, 3-15, 7а, 6-8, 8а, Школьная, 1-5, 2-12, 8а, также обесточат дома в переулке Ольховском, №2-6.