В Волгоградской области рост стоимости проезда в общественном транспорте ускорил инфляцию

Инфляция в январе в Волгоградской области составила 8,1% Фото: Артем КИЛЬКИН

Цены на товары и на различные услуги растут, что неминуемо ведет к увеличению инфляции. В январе в Волгоградской области она составила 8,1%, хотя в декабре годовая инфляция была 7,8%. На рост на 0,3% за месяц в регионе повлияли увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, перебои в производстве и поставке товаров, повышение мировых цен на сырье. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ.

Одежда, трикотаж и обувь начали дорожать из-за роста стоимости каучука, резины, льна, хлопка, шерсти. Увеличились цены на смартфоны, это случилось из-за дефицита комплектующих, который привел к их подорожанию. Ускорился рост цен за счет повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, которые не менялись в течение трех лет. За это время издержки перевозчиков возросли и это отразилось на ценах, отметили в ЦБ.

Произошли издержки и у производителей овощей, что привело к подорожанию огурцов. Тепличные хозяйства ввели в оборот новые сорта, которые имеют больший срок хранения. У производителей продуктов увеличились затраты, повысились и цены, в том числе на сыры и сливочное масло. Отмечается, что в Волгоградской области на некоторую продукцию уменьшилась цена, например, на курицу и яйца. Снизился прирост стоимости на медицинские товары.

- В целом в Волгоградской области в январе 2022 года инфляция по-прежнему осталась ниже, чем по Южному федеральному округу (9,1%) и в целом по стране (8,7%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики ее уровень снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года, - отметили в волгоградском отделении ЦБ.