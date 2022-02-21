В Волгограде 18-летняя девушка скончалась после родов

Девушка скончалась после родов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде усилия медиков не помогли спасти 18-летнюю роженицу. Беременность девушки протекала с различными осложнениями, что в итоге привело к гибели. При этом она готовилась стать мамой во второй раз. Из-за тяжелого состояния пациентку после родов перевели в 25-ю больницу. В многопрофильный стационар девушку госпитализировали в связи с развитием жизнеугрожающего состояния, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Состояние волгоградки стабилизировать не удавалось. Грозное осложнение беременности и родов, к сожалению, привели к смерти.