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Происшествия21 февраля 2022 10:29

В Волгограде 18-летняя девушка скончалась после родов

Для нее это была вторая беременность
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Девушка скончалась после родов

Девушка скончалась после родов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде усилия медиков не помогли спасти 18-летнюю роженицу. Беременность девушки протекала с различными осложнениями, что в итоге привело к гибели. При этом она готовилась стать мамой во второй раз. Из-за тяжелого состояния пациентку после родов перевели в 25-ю больницу. В многопрофильный стационар девушку госпитализировали в связи с развитием жизнеугрожающего состояния, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Состояние волгоградки стабилизировать не удавалось. Грозное осложнение беременности и родов, к сожалению, привели к смерти.