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Происшествия21 февраля 2022 10:14

В Волгограде семья с детьми отравилась угарным газом

Мама с дочками находится в больнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Пострадавших госпитализировали в 25-ю больницу

Пострадавших госпитализировали в 25-ю больницу

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде семья из четырех человек отравилась угарным газом в своей квартире. Скорая помощь госпитализировала в 25-ю больницу женщину и двух ее дочерей. Они находятся на лечении в отделении острых отравлений. Их состояние оценивается как средней тяжести, рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения. При этом медики дают благоприятный прогноз.

Также угарным газом отравился глава семейства. Однако мужчина отказался от госпитализации.