В Волгограде семья с детьми отравилась угарным газом

Пострадавших госпитализировали в 25-ю больницу Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде семья из четырех человек отравилась угарным газом в своей квартире. Скорая помощь госпитализировала в 25-ю больницу женщину и двух ее дочерей. Они находятся на лечении в отделении острых отравлений. Их состояние оценивается как средней тяжести, рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения. При этом медики дают благоприятный прогноз.

Также угарным газом отравился глава семейства. Однако мужчина отказался от госпитализации.