В Волгоградском арбитражном суде продлили ограничения из-за коронавируса

В арбитражном суде региона продлили ограничения на посещение граждан Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградском арбитражном суде продлили ограничения на посещение граждан из-за коронавируса, которые были введены со 2 февраля. «Омикрон» заставил сохранить особый режим работы и рассмотрения дел до 25 февраля, чтобы не допустить распространение вируса. Как рассказали «КП-Волгоград» в арбитражном суде, сохраняются высокие показатели заболеваемости среди сотрудников суда.

Процессуальные вопросы безотлагательного характера, о принятии и отмене обеспечительных мер, а также приказного и упрощенного производства будут рассматриваться без лиц, участвующих в деле. То же самое касается споров искового, административного судопроизводства, по делам о банкротстве и рассмотрения по назначенным судом процессуальным заявлениям. Многие судебные заседания будут перенесены на новые даты. До 25 февраля все документы просят подавать почтой или в электронном виде через сервис «Мой арбитр».