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Общество21 февраля 2022 6:54

Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещании на три недели

Телерадиосигнал будет временно пропадать с 21 февраля по 16 марта 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Телепрограммы будут прерываться в районе полудня.

Телепрограммы будут прерываться в районе полудня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три недели жителей Волгограда ожидают кратковременные перебои в телевещании. С 21 февраля по 16 марта 2022 года смотреть сериалы и ТВ жителям областного центра помешают перерывы в трансляции телерадиосигнала, сообщили в Волгоградском ОРТПЦ.

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в Волгограде затронут цифровые мультиплексы РТРС-1, РТРС-2, то есть практически все имеющиеся в бесплатном пакете каналы ТВ. Перерывы в телевещании ожидаются ежедневно в течение трех недель с 11.57 по 13.05 по московскому времени.

При этом в Волгоградском ОРТПЦ отмечают, что повлияет на качество сигнала солнечная интерференция – явление, когда излучение Солнца дает мощные шумы и перебивает телесигнал.