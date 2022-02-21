Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещании на три недели

Телепрограммы будут прерываться в районе полудня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три недели жителей Волгограда ожидают кратковременные перебои в телевещании. С 21 февраля по 16 марта 2022 года смотреть сериалы и ТВ жителям областного центра помешают перерывы в трансляции телерадиосигнала, сообщили в Волгоградском ОРТПЦ.

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в Волгограде затронут цифровые мультиплексы РТРС-1, РТРС-2, то есть практически все имеющиеся в бесплатном пакете каналы ТВ. Перерывы в телевещании ожидаются ежедневно в течение трех недель с 11.57 по 13.05 по московскому времени.

При этом в Волгоградском ОРТПЦ отмечают, что повлияет на качество сигнала солнечная интерференция – явление, когда излучение Солнца дает мощные шумы и перебивает телесигнал.