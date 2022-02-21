На зимней рыбалке в Астрахани утонул волгоградец

К каждому рыбаку спасателя не приставишь. Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Погода в феврале 2022 года стоит совсем не зимняя. Пробивается травка, набухают почки, а на небольших ериках появились проталины. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки от опасного занятия. Они продолжают выходить на тонкий лед. Иногда цена такой смелости – жизнь. В Астраханской области в Черноярском районе на реке Старая Волга погиб рыбак из Волгограда. 76-летний мужчина отправился на зимнюю ловлю на выходные с друзьями. Днем 18 февраля он вышел на реку. Лед не выдержал веса волгоградца, и он оказался в ледяной воде. Помочь ему не смогли – в тяжелой намокшей одежде почти сразу пошел ко дну. Водолазы нашли тело, СУ СК по Астраханской области проводит доследственную проверку.

В Волгоградской области в этом году пока обошлось без смертельных случаев. Но рискуют оказаться под водой не только рыбаки. К сожалению, детвора не может оценить реальную опасность и играет на тонком льду. Житель Краснослободска Егор Поздняков стал свидетелем как двое мальчишек катались с горки, которая выезжала прямо на лед. Глубина ерика там около 4 метров. Так что шансов спастись в случае ЧП будет немного. Мужчина прогнал детвору от опасного места и выложил видео с катающимися школьниками в соцсети. Вдруг родители узнают своих чад и проведут профилактическую беседу.