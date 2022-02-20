В Волжском уже неделю ищут пенсионера в синей куртке

Требуется помощь волонтеров для поиска мужчины.

В полиции Волжского уже несколько дней висит ориентировка на 75-летнего пенсионера Шапигулу Аубекерова. Мужчину ищут родные. Он ушел из дома еще 13 февраля 2022 года. Сначала родственники решили, что волжанин находится у знакомых. Но после обзвона всех знакомых близкие обратились в полицию. Ведь никто не знал, где находится пожилой мужчина. Дело в том, что пенсионер нуждается в медицинской помощи. Он не самостоятелен.

Приметы Шапигулы Аубекерова. Рост около 160 сантиметров, худой, волосы седые, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие спортивные штаны, черные сапоги и черную утепленную кепку. Тех, кто встречал этого человека, просят позвонит по единому номеру 112 или на сотовый телефон: 89607890888. Так же требуется волонтерская помощь в его поиске.