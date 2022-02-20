Самолет из Крыма экстренно сел в волгоградском аэропорту

Посадка прошла в штатном режиме. Фото: Екатерина СИМОХИНА

20 февраля обычная работа волгоградского аэропорта была нарушена сообщением от пилотов авиакомпании Уральские авиалинии рейса U6 2932 «Симферополь-Екатеринбург». Они запросили у диспетчеров посадку в аэропорту города-миллионика. Специалисты подготовили все необходимое для безопасного приземления. Самолет сел в штатном режиме в 14:36. Всех пассажиров доставили в аэропорт, где они провели всего лишь полчаса. После проверки самолета их решили отправить обратно тем же бортом до Екатеринбурга. Самолет вылетел в 15:32 по московскому времени.

Через два часа пассажиры окажутся в пункте назначения и вспомнят о незапланированной посадке как о небольшом приключении.