34-летний непривитый волгоградец умер от COVID-19

Мужчина умер в реанимации.

В Волгоградской области за сутки от COVID-19 погибли 13 человек. Среди умерших в основном пожилые. Но есть и 34-летний мужчина. Как рассказали в облздраве, волгоградец почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Тест на короновирус был положительным, и мужчину госпитализировали. Но ему становилось только хуже, хотя он поучал все необходимое лечение. Ситуация осложнялась тем, что у пациента было хроническое инфекционное заболевание, к тому же он не вакцинировался. Какое-то время мужчина находился в реанимации, но все проводимые врачами манипуляции не помогли – он умер.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 6 233 волгоградца.

Уровень заболеваемости короновирусом в Волгоградской области остается высоким. 20 февраля COVID-19 подтвердился у 1580 человек. Треть из них – дети. Выписали из больницы с выздоровлением 1562 человека. Лидером по заболеваемости по-прежнему остается Волгоград. В областном центре опасный диагноз поставили 478 горожанам. На втором месте в этот раз оказался Камышин. Там положительный тест на короновирус у 180 человек. Чуть отстает в печальной статистике Волжский – 175 заболевших. Самым «чистым» оказался Старополтавский район. Всего один подтвержденный случай.