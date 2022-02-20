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Происшествия20 февраля 2022 11:31

19-летний парень разбился насмерть на трассе в Волго-Ахтубинской пойме, девушка в больнице

Пара на «четырнадцатой» на скорости залетела под грузовик
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Девушку, которая ехала на пассажирском сидении, увезли в больницу. Фото из архива "КП".

Девушку, которая ехала на пассажирском сидении, увезли в больницу. Фото из архива "КП".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Страшная авария произошла в воскресенье утром, 20 февраля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Проезжающие мимо водители рассказали, что все случилось перед ериком Осинки со стороны нового моста. На кадрах, которыми делятся очевидцы, видно, что от «четырнадцатой» ничего не осталось. Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии погиб 19-летний водитель, его 19-летняя спутница в больнице.

По предварительным данным, водитель легковушки на скорости врезался в стоявший на трассе грузовик. Он остановился из-за поломки. И хотя на этом участке дороги по две полосы в каждую сторону, молодой человек не справился с управлением и не смог объехать фуру.

На месте аварии работали спасатели, ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.