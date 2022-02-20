Фура с прицепом полностью сгорела на трассе в Волгоградской области

За сутки в области случилось 5 пожаров. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Водитель успел выбраться, но грузовик полностью уничтожен огнем в пожаре, который случился в ночь на воскресенье, 20 февраля на трассе в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре на пульт дежурных поступило в 2 часа 25 минут. Пожарные тут же выехали на вызов, однако к этому моменту автомобиль «Ивеко» с прицепом уже полыхал по всей площади. Потушить пожар удалось полностью в 02.47.

Предположительно, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В самом Волгограде за вчерашние сутки произошло еще 4 пожара. На Красном горел частный дом, в Красноармейском – трехэтажное здание. На улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда вспыхнул электрощиток в подъезде. Предположительно, тоже по вине замыкания проводки. На Тракторном в многоквартирном доме на Николая Отрады пожарные тушили загоревшиеся старые вещи в подъезде. Это ЧП случилось, как считают пожарные, из-за неосторожного обращения с огнем. Во всех этих случаях никто не пострадал.