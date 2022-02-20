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Происшествия20 февраля 2022 8:28

В Волгограде и Волжском сбили двух женщин на пешеходном переходе

Волгоградок задавили иномарки
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Две женщины попали в больницу из-за невнимательных водителей.

Две женщины попали в больницу из-за невнимательных водителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Две женщины попали под колеса автомобилей в Волгоградской области 19 февраля. Первое ДТП случилось в Волжском в 16.10. 39-летний водитель на «Ауди Q5» летел по улице Оломоуцкой со стороны Карбышева в сторону улицы Дружбы. Возле дома №22 на Оломоуцкой он не притормозил перед пешеходным переходом и налетел на женщину, которая вышла на «зебру». 76-летняя волжанка оказалась под колесами, ее пришлось увезти в больницу.

Еще одна авария, по данным ГУ МВД по Волгоградской области, произошла тремя часами позже в Красноармейском районе Волгограда. В 19.30 на улице Лазоревой 62-летний водитель «Датцун Ондо» наехал на женщину на зебре. Автомобилист следовал в сторону улицы Водников и напротив дома №1 на улице Ольгинской не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Пешехода с травмами увезли в больницу.