В Волгограде и Волжском сбили двух женщин на пешеходном переходе

Две женщины попали в больницу из-за невнимательных водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Две женщины попали под колеса автомобилей в Волгоградской области 19 февраля. Первое ДТП случилось в Волжском в 16.10. 39-летний водитель на «Ауди Q5» летел по улице Оломоуцкой со стороны Карбышева в сторону улицы Дружбы. Возле дома №22 на Оломоуцкой он не притормозил перед пешеходным переходом и налетел на женщину, которая вышла на «зебру». 76-летняя волжанка оказалась под колесами, ее пришлось увезти в больницу.

Еще одна авария, по данным ГУ МВД по Волгоградской области, произошла тремя часами позже в Красноармейском районе Волгограда. В 19.30 на улице Лазоревой 62-летний водитель «Датцун Ондо» наехал на женщину на зебре. Автомобилист следовал в сторону улицы Водников и напротив дома №1 на улице Ольгинской не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Пешехода с травмами увезли в больницу.