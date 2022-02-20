Водитель Tesla устроил массовое ДТП на проклятом перекрестке в Волгограде

По вине Теслы столкнулись три машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП в Волгограде устроил в ночь на воскресенье водитель электрокара «Тесла». 38-летний мужчина летел по Комсомольской со стороны Советской в сторону Комсомольского моста. И перекресток с проспектом Ленина решил проскочить на красный свет, видимо, надеясь, что в это время улицы города пустые. В итоге он протаранил автомобиль «Лада Икс-Рэй», который ехал прямо по проспекту Ленина. А «Лада» в итоге от удара отскочила на «Хендэ Солярис». Машины по перекрестку раскидало как кегли в боулинге.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, не обошлось без пострадавших. В больницу попал 30-летний водитель «Лады». Сам водитель «Теслы» не пострадал, повезло и 25-летнему водителю «Соляриса».

Напомним, перекресток Комсомольской и проспекта Ленина - один из самых аварийных в городе. Сколько раз уже здесь меняли схему движения, регулировали работу светофоров, но водители продолжают биться регулярно.