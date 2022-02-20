До 20 м/с: МЧС предупредило волгоградцев о сильных порывах ветра в воскресенье

Не ходите под деревьями, берегите голову. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Настоящая весна пришла в Волгоград в середине февраля. В воскресенье, 20 февраля в Волгоградской области будет очень тепло. Местами, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, будет до +11 градусов выше нуля. При этом ГУ МЧС по Волгоградской области выдало предупреждение о сильном ветре. Воскресные прогулки жителям Волгограда и области испортит шторм. Ветер обещают юго-западный, он будет дуть с силой 9-14 м/с, местами обещают порывы 15-20 м/с. Ко всему прочему добавится туман, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в утренние часы стоит ждать осадков в виде мокрого снега, а днем – дождь. Днем температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, но при прояснении на небе до +11.

Как всегда в ветреную погоду волгоградцам рекомендуют обходить стороной деревья и шаткие конструкции. С машиной стоит поступить точно так же, если не хотите потратиться на дорогой ремонт: не паркуйтесь под деревьями.

- При возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области по телефону –101, - говорят в ведомстве.