«Не звоните и не пишите, запись полная»: в ботаническом саду Волгограда случился небывалый ажиотаж

Фото: instagram.com/vrbs_botsad/

«Запись на выставку на 19.02 и 20.02 ПОЛНАЯ! Не нужно звонить и писать с просьбой Вас записать!» – такое эмоциональное сообщение появилось на страничке Волгоградского ботанического сада в эти выходные. Сотрудники явно не ожидали такого ажиотажа. В последние дни работы выставки волгоградцы обрушили телефоны и директ ботсада с просьбой записать их на выставку первоцветов, которая в эти выходные работала последние дни. Невероятная весенняя красота привлекла тысячи волгоградцев, уставших от грязи и серости на улице. Многие захотели порадоваться весне, наступившей в одном из уголков нашей области, но не получилось. Посетители просто не поместились в сад.

- Может, стоит по такому случаю продлить работу выставки? – умоляли горожане. Но сотрудники объяснили, что это невозможно – цветы имеют свойство отцветать. А продавать билеты на выставку с завявшими первоцветами им не хочется.

Стоит отметить, что стоила выставка всего 150 рублей. Количество посетителей на вход ограничивали из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.

Выставка первоцветов сегодня работает последний день, но ботанический сад всегда ждет волгоградцев просто на прогулку.

- У нас всегда красиво, напоминают в ботсаду. За отдельную плату там можно устроить фотосессию.

Узнать про прогулки можно по телефону: 8 (8443) 41-60-11 или 8-961-081-92-57.

Ботанический сад находится в Волжском на улице Набережная, 2л.