В центре Волгограда восстановят историческую лестницу на Ковентри

Фото: пресс-служба мэрии.

В Волгограде восстановят историческую лестницу из гранита в створе улицы Ковентри, которая ведет с Чуйкова на набережную. Об этом 19 февраля «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе администрации. На выездном совещании мэр Владимир Марченко поручил привести в порядок объект культурного наследия и прилегающую территорию.

Напомним, сейчас на набережной строят большой амфитеатр на 2300 мест. Там же появится парковая зона, скейтпарк, велодорожки, пешеходный мост.

- Для дополнительного озеленения следует разработать дендроплан, а старую лестницу необходимо восстановить. В рамках работы на данном объекте культурного наследия предстоит привести в порядок и ступени, и гранитную облицовку парапетов, а также заново построить линию освещения, - уточнили в мэрии.