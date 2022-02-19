Губернатор Волгоградской области провел рабочее совещание на случай ЧС

Фото: пресс-служба областной администрации.

Сегодня, 19 февраля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, глава региона вместе с заместителями и руководителями комитетов обсудил действия в период возможного осложнения обстановки и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в настоящий момент непростая обстановка складывается в Донецкой и Луганской народных республиках. Главы ЛНР и ДНР накануне заявили об эвакуации жителей. Беженцев принимают в Ростовской области. Пока неофициально идут разговоры о том, что и Волгоградская область окажет помощь людям.

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