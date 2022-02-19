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Происшествия19 февраля 2022 11:23

Три человека пострадали в ДТП с такси в Волгограде

Двое из них – водители транспортный средств
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Три человека госпитализированы.

Три человека госпитализированы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В пятницу, 18 февраля, в больницу Волгограда госпитализировали трех человек, пострадавших в ДТП. как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, в 17.52 в Краснооктябрьском районе столкнулись «Рено Логан» и «Митсубиси Лансер». За рулем «Рено» находился 34-летний таксист, который вез пассажира.

- Двигаясь по Еременко со стороны 39-ой Гвардейской в сторону проспекта Металлургов, напротив дома №7А по Еременко не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с «Митсубиси Лансер», - уточнили в ведомстве.

В итоге оба водителя и 30-летний пассажир такси попали в медучреждение.