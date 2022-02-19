С волгоградских дорог начали убирать песок и пыль

Фото: администрация Волгограда.

Зима в Волгограде выдалась снежной. Дороги днем и ночью обрабатывали песко-соляной смесью. В сутки высыпали примерно 1,5 тысяч тонн реагентов. Часть убирали вместе со снегом, но немало песка осталось на тротуарах и трассах. С сегодняшнего дня пыль и грязь начали сметать подметально-уборочные машины «Магистраль». Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, для этого установилась благоприятная погода.

Техника работает днем в разных районах города-героя.

- «Магистраль» способна эффективно убирать мелкий мусор и даже гравий. За смену одна «Магистраль» может собрать до 160 куб. мусора. Также на улицах трудятся тракторы-щетки, КДМ, погрузчики и грузовики. Площадки с тротуарной плиткой очищают подметально-вакуумные уборочные машины, - отметили в администрации.

В случае снегопадов, а у нас они могут пойти и в марте, дорожные службы готовы к работе.