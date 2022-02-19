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Происшествия19 февраля 2022 7:12

В столкновении иномарки и «КамАЗа» погиб 63-летний водитель

Мужчина скончался в больнице
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Водитель скончался.

Водитель скончался.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 18 февраля в Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное ДТП с участием «Фольксваген Поло» и «КамАЗ». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, в 6.45 часов 63-летний водитель иномарки ехал со стороны Городища в направлении улицы Ангарской.

- Напротив дома №16 по Шоссе Авиаторов при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «КаМАз», - уточнили в ведомстве.

Серьезные травмы получил водитель иномарки. Его госпитализировали, однако несмотря на все усилия врачей, пациент скончался в больнице.