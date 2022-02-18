Семь ветров в Волгограде останутся без горячей воды и отопления в воскресенье

Коммунальщикам нужно отремонтировать тепломагистрль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Концессии теплоснабжения» сообщила неприятную для жителей Дзержинского района Волгограда новость: в ближайшие выходные им придется посидеть без тепла и горячей воды. На воскресенье, 20 февраля, коммунальщики наметили внеплановые ремонтные работы на тепловых сетях. Жителям микрорайона Семь ветров придется потерпеть временные неудобства, чтобы после получать тепловой ресурс без перебоев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе компании, на период ремонтных работ на тепломагистрали диаметром 800 рабочие приостановят подачу тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Семи ветров. Точный список адресов не называется, как и то, как долго потребителям придется ждать тепла.