Из-за шквалистого ветра и снега на волгоградсих трассах будут дежурить бульдозеры

Спецтехника будет дежурить круглосуточно. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В этом году у коммунальщиков и дорожников очень напряженный график. Погода удивляет разнообразием. Правда, от него в восторге не все. Вчера дождь, сегодня снег, а завтра - снег с дождем при шквалистом ветре. Но специальные службы к таким неприятностям уже привыкли. Поэтому 19 и 20 февраля на областные трассы выедут бульдозеры, КДМ и КамАЗы. Дежурить будут 224 машины. Они в случае ухудшения условий и будут расчищать дорогу, обрабатывать асфальт противогололедными материалами. Круглосуточно контролировать ситуацию планируют через систему метео- и видеонаблюдения. Она установлена вдоль федеральных трасс.

- ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в пути, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также не создавать препятствий для работы спецтехники, - просят водителей в ведомстве.

Если же на дороге с водителем произошло ЧП, он может позвонить по телефону: 8 (8442) 968625, который работает 24 часа.

Кстати, непогода накроет еще и Тамбовскую, Рязанскую, Воронежскую и Ростовскую области.