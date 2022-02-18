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Общество18 февраля 2022 14:26

Дождь со снегом и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Волгограде и области

19 и 20 февраля волгоградцев ожидают осадки и плюсовая температура
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области в выходные ожидаются дождь и снег

В Волгоградской области в выходные ожидаются дождь и снег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие выходные погода вряд ли порадует волгоградцев. На улицах будет грязно из-за осадков и плюсовой температуры. 19 февраля в Волгограде и области пойдут дожди со снегом, местами ляжет туман. Ветер южный и юго-западный подует со скоростью 7-12 м/с, ожидаются порывы до 12-17 м/с, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС.

Температура воздуха по области в ночь на субботу +3...-2º, днем +2...+7º. В Волгограде в ночные часы +1...+3º, днем +4...+6º.

20 февраля дождь и снег прогнозируются в районах Волгоградской области, в Волгограде преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть с порывами порывы до 13-18 м/с. По области температура воздуха в ночь на воскресенье составит +3...-2º, днем +3...+8º. В областном центре ночью 0...+2º, днем +5...+7º.