Насиловал, шантажировал, распространял детское порно: в Волгограде осудили 19-летнего педофила

18 февраля суд вынес приговор педофилу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 февраля Тракторозаводский райсуд приговорил 19-летнего молодого человека к 10 годам тюрьмы строгого режима за педофилию. В свои годы волгоградец нарушил пять тяжких статей, связанных с детьми. Извращенец хранил публиковал в интернете детскую порнографию, но это цветочки по сравнению с теми преступлениями, на которые его толкнул нездоровый интерес к маленьким девочкам.

Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на райсуд, следователи доказали вину волгоградца в сексуальной связи с малолетней, которой еще не исполнилось 14 лет. Причем использовав ее беспомощное состояние. Еще один эпизод – развратные действия с двумя девочками до 16 лет, с одной 13 лет. Также педофил понуждал детей к действиям сексуального характера путем шантажа. Две девочки стали жертвами сексуального насилия. Еще два преступления касаются кражи имущества. И последнее по статье о неприкосновенности личной жизни, но уголовное преследование из-за срока давности прекращено.

Полный список статей (п. «г» ч.2 ст.242.1, п. «б» ч.4 ст.132, ч.1 ст.135, ч.2 ст.133, ч.1 ст.135, ч.2 ст.135, ч.2 ст.133, п. «а» ч.3 ст.132, ч.1 ст.161, п. «а» ч.3 ст.132, ч.1 ст.161 УК РФ).

- Осужденный К. в судебном заседании вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал, - сообщили в райсуде. - Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.