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Происшествия18 февраля 2022 12:41

В Волгоградской области мужчина погиб от удара ножом от своего знакомого

Раненный пытался спастись бегством, но в больнице он скончался
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области

Кровавой расправой обернулось застолье двух знакомых в Камышине в одной из квартир на улице 333-й Стрелковой Дивизии, 34. 47-летний местный житель пригласил к себе домой своего 43-летнего друга. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры взял кухонный нож и ударил им знакомого в область сердца, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Раненный пытался спастись и выбежал на улицу, где ему вызвали скорую помощь прохожие. Медики отвезли его в больницу, но рана оказалась смертельной, мужчина погиб. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.