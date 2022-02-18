На конкурсе «Краса студенчества России» Волгоградскую область представит студентка ВолГУ

Фото с личной страницы Юлии Симонович.

23-летняя студентка Волгу Юлия Симонович представит Волгоградскую область на национальном конкурсе «Краса студенчества России». Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы конкурса, который в этом году проходит в Самаре, волгоградка – одна из 60 студенток из 51 региона страны. Впереди у девушек очный финал, итоги объявят 6 марта.

С 1 по 6 марта участницам предстоит пройти индивидуальные испытания (презентация, фотоэтап, диктант, творческое выступление и спецзадания). Из шестидесяти конкурсанток останется всего 12 финалисток. В дальнейшем они поборются за звание лучшей.

У нашей Юли Симонович уже есть опыт участия в конкурсах красоты. В 2021 года она победила в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Волгоградской области». Помимо этого, студентка ведет активную жизнь, участвует в волонтерском движении, занимается спортом.