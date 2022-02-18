Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 12:20

На конкурсе «Краса студенчества России» Волгоградскую область представит студентка ВолГУ

23-летняя Юлия Симонович готовится к очному финалу, который состоится в марте
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с личной страницы Юлии Симонович.

Фото с личной страницы Юлии Симонович.

23-летняя студентка Волгу Юлия Симонович представит Волгоградскую область на национальном конкурсе «Краса студенчества России». Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы конкурса, который в этом году проходит в Самаре, волгоградка – одна из 60 студенток из 51 региона страны. Впереди у девушек очный финал, итоги объявят 6 марта.

С 1 по 6 марта участницам предстоит пройти индивидуальные испытания (презентация, фотоэтап, диктант, творческое выступление и спецзадания). Из шестидесяти конкурсанток останется всего 12 финалисток. В дальнейшем они поборются за звание лучшей.

У нашей Юли Симонович уже есть опыт участия в конкурсах красоты. В 2021 года она победила в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Волгоградской области». Помимо этого, студентка ведет активную жизнь, участвует в волонтерском движении, занимается спортом.