Сенатор Сергей Горняков остался секретарем реготделения «Единой России» в Волгограде

Сергей Горняков остался у руля партии "ЕР" в Волгограде. Фото: пресс-служба волгоградского отделения "Единой России".

В музее «Россия. Моя история» 18 февраля члены партии «Единая Россия» собрались на XXXV конференцию Волгоградского регионального отделения партии. Один из важнейших вопросов – выборы нового секретаря. Делегаты конференции сегодня решили оставить у руля действующего секретаря реготделения ЕР Сергея Горнякова. Рассматривали также кандидатуру Михаила Струка, но в его поддержку было всего 2 голоса. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского отделения «Единой России», делегаты 35-й конференции избрали Горнякова секретарем путем тайного голосования.

Напомним, Сергей Горняков с 2014 года входит в региональный политсовет партии, с этого же года числится секретарем реготделения. В том же году он стал заместителем председателя волгоградской облдумы и возглавил в ней фракцию «ЕР». В 2019 году он перешел из облдумы в Сенат Российской Федерации.